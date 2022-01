Modification horaires Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Modification horaires Basilique Sainte-Marie-Madeleine, 23 janvier 2022, Vézelay. Modification horaires

du dimanche 23 janvier au samedi 29 janvier à Basilique Sainte-Marie-Madeleine

Du dimanche 23 janvier après-midi au samedi 29 janvier au soir, les frères et soeurs seront en retraite, il n’y aura pas d’office monastique dans la basilique. Les offices reprendront avec l’office de la Résurrection à 8h dimanche 30 janvier. dans la basilique du 23 au 29 janvier Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T18:00:00 2022-01-23T18:30:00;2022-01-24T18:00:00 2022-01-24T18:30:00;2022-01-25T18:00:00 2022-01-25T18:30:00;2022-01-26T18:00:00 2022-01-26T18:30:00;2022-01-27T18:00:00 2022-01-27T18:30:00;2022-01-28T18:00:00 2022-01-28T18:30:00;2022-01-29T18:00:00 2022-01-29T18:30:00

