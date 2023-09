Modes pratiques, une revue à découvrir sur le vêtement et la mode Bibliothèque Forney Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Présentation de Modes pratiques, revue d’histoire du vêtement et de la mode avec son secrétaire de rédaction et deux contributrices Présentation de la genèse du dernier numéro de Modes

pratiques ayant pour thème la nuit, puis, à partir de leurs articles, Marlène Van de Casteele et Corinne Legoy interrogent la notion d’archive de mode, avec Patrice Verdière, secrétaire et graphiste de la revue, professeur à l’École Duperré. Marlène Van de Casteele, autrice de l’article Une nuit de ténèbres au Vogue (1936). Horst P. Horst et la noirceur comme stratégie photographique est assistante commissariat au Petit

Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris / Enseignante-chercheuse. Corinne Legoy, autrice de l’article Sous surveillance. Archives de nuits costumées, est maitresse de conférences en histoire

spécialisée en histoire du théâtre, des bals masqués et costumés. Modes pratiques. Revue d’histoire du vêtement et de la

mode est éditée par l’École Duperré, en partenariat avec l’Université de

Modes pratiques. Revue d'histoire du vêtement et de la mode est éditée par l'École Duperré, en partenariat avec l'Université de Lille–Labo IRHis et l'INHA–Labo InVIsu.

