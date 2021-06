Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Modernités lyriques Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux grains, le vendredi 11 février 2022 à 20:00

Kazuki Yamada a noué avec l’Orchestre du Capitole un compagnonnage artistique fidèle, au service duquel il met toute sa curiosité. C’est à une plongée dans la Vienne « début de siècle » qu’invite le chef japonais. Du bouleversant Concerto « à la mémoire d’un ange », dédié à la mémoire de la jeune Manon Gropius, à l’éloquence véhémente de Pelléas et Mélisande, Yamada rappelle combien les pionniers de la Seconde École de Vienne furent aussi des orfèvres du lyrisme. **Kazuki Yamada** / Direction **Josef Spacek** / Violon **BERG** CONCERTO POUR VIOLON « À LA MÉMOIRE D’UN ANGE » **SCHOENBERG** PELLÉAS ET MÉLISANDE, POÈME SYMPHONIQUE, OP. 5 Berg, Schoenberg Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T22:00:00

