Les avant-gardes artistiques portugaises ont, tout au long du XXe siècle, cherché à développer des réseaux transnationaux. De La Corporation Nouvelle – Delaunay, Souza Cardoso ou Viana – au rayonnement de L’abstraction gestuelle à la sortie de la seconde guerre mondiale – Vieira da Silva et l’École de Paris – jusqu’à l’ascendant contestataire de la figuration narrative des années soixante – Lourdes Castro, René Bertholo et le courant des mythologies individuelles –, cette table ronde reviendra sur ces trois moments générationnels marquants pour la circulation des ruptures artistiques.

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

