Modern Men SUPERSONIC, 7 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 7 septembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

MODERN MEN Modern Men, est un duo mêlant punk et musiques électroniques fondé en 2018 entre Rouen et Paris. Le groupe sort deux EPs en 2019 ainsi qu'un album en collaboration avec un guitariste bordelais Stéphane Miollan en juin 2021. S'ensuivent de nombreux Remix dans des univers Techno et Dub, ainsi que des expérimentations noise et ambiant.

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

2021-09-07T19:00:00+02:00_2021-09-07T23:00:00+02:00

