Bègles Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles, Gironde MODERN JAZZ Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

MODERN JAZZ Esplanade des Terres Neuves,Bègles, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Bègles. MODERN JAZZ

du lundi 5 juillet au lundi 12 juillet à Esplanade des Terres Neuves, Bègles

Le Modern Jazz peut procurer un véritable bien-être. Cette danse s’adresse à tous ceux qui souhaitent libérer leur esprit, leurs tensions, et ressentir la musique tout en se dépensant. Ceux-ci apprennent à travailler leurs appuis et à connaître leur corps. Une activité ludique, immédiate, et spontanée adaptée à tous.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Allier rigueur et créativité… Esplanade des Terres Neuves,Bègles 17, Rue Robert Schuman, Bègles, France Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T17:00:00 2021-07-05T18:00:00;2021-07-12T17:00:00 2021-07-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Esplanade des Terres Neuves,Bègles Adresse 17, Rue Robert Schuman, Bègles, France Ville Bègles lieuville Esplanade des Terres Neuves,Bègles Bègles