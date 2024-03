Modèn’A Fond ! Modene (84) Modène, samedi 1 juin 2024.

Modèn’A Fond ! La Course de caisses à savon de Modène (84, Vaucluse) se tiendra le 1er juin prochain ! Samedi 1 juin, 09h00 Modene (84)

Une descente sur une belle route goudronnée, au milieu des oliviers de Provence, de 9h à 18h. Une course de caisses à savon à ne pas rater. Il daut l’ajouter tout de suite à votre agenda. Bien évidement, chrono et récompenses pour les participants. Une participation de 10€ par pilote sera demandée (assurance incluse)

Espace de Buvette et petite restauration sur place.

Départ / Arrivée : chemin de Crillon à MODENE

