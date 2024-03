MODELISME ANJOU AILES MAQUETTES Espace Air Passion Marcé, samedi 30 mars 2024.

MODELISME ANJOU AILES MAQUETTES Espace Air Passion Marcé Maine-et-Loire

Le monde des aéromodélistes se retrouve à l’Espace Air Passion, pour la 15ème édition d’Anjou Ailes Maquettes.

Rendez-vous incontournable de la maquette volante en France depuis plus de dix ans, Anjou Ailes Maquettes réunit chaque année la crème des maquettistes français et européens ils présenteront leurs dernières réalisations, plus vraies que nature et dont le gabarit peut atteindre 4 à 6 mètres d’envergure pour les plus grands !

Cette année, un défi plein d’humour attend les aéromodélistes, qui en plus de la présentation de leurs plus belles maquettes, seront invités à fabriquer un modèle inspiré par la bande dessinée…

Tarifs 7 € plein tarif, 4 € tarif réduit (enfants > 3 ans, étudiants, et personnes en situation de handicap). Pass Tribu à 18 €. Gratuit en-dessous de 4 ans.

Vous pouvez prendre vos places directement à l’accueil du musée ou bien en ligne en suivant ce lien https://www.musee-aviation-angers.fr/reserver-en-ligne

Renseignements 02.41.33.04.10

Espace Air Passion Marcé 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Espace Air Passion Angers Loire aéroport

Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement MODELISME ANJOU AILES MAQUETTES Marcé a été mis à jour le 2024-02-28 par eSPRIT Pays de la Loire