Modelez votre fleur en céramique ! Atelier La Maison Rose Valherbasse, samedi 23 mars 2024.

Tous au jardin !

Vous modelez et mettez en couleur votre fleur à piquer dans le jardin et La Maison Rose s’occupe du séchage et des 2 cuissons.

Sur réservation uniquement.

37 37 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

Atelier La Maison Rose 400 Montée du Village

Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lamaison-rose.fr

L’événement Modelez votre fleur en céramique ! Valherbasse a été mis à jour le 2024-03-04 par Valence Romans Tourisme