Brassempouy PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy, Landes Modelez vos statuettes comme à la Préhistoire PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy Catégories d’évènement: Brassempouy

Landes

Modelez vos statuettes comme à la Préhistoire PréhistoSite de Brassempouy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Brassempouy. Modelez vos statuettes comme à la Préhistoire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à PréhistoSite de Brassempouy Atelier gratuit. Entrée au PréhistoSite 6 €. Réservation obligatoire.

Nouveauté cette année ! Les participants pourront réaliser leur statuette en argile. Ces statuettes seront séchées au PréhistoSite puis seront cuites lors de la Fête de la Science, le 09/11/21. PréhistoSite de Brassempouy 404 rue du Musée, 40330 Brassempouy Brassempouy Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Brassempouy, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu PréhistoSite de Brassempouy Adresse 404 rue du Musée, 40330 Brassempouy Ville Brassempouy lieuville PréhistoSite de Brassempouy Brassempouy