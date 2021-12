Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Modèles pédagogiques Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Modèles pédagogiques Le Diapason – Université de Rennes 1, 19 janvier 2022, Rennes. Modèles pédagogiques

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mercredi 19 janvier 2022 à 20:30

— **Modèles pédagogiques, évolution de l’enseignement par l’objet.** Cette conférence interrogera l’usage du modèle pédagogique dans l’enseignement d’aujourd’hui, du primaire au supérieur : L’objet et son utilité, la transformation de l’objet – du modèle en bois au modèle en 3D numérique. **Intervenants :** Marie-Pierre Lebaud, enseignante chercheuse à l’Université de Rennes 1 et à l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques Jean-Marie Boilevin, professeur émérite en sciences de l’éducation à l’INSPE de Bretagne – Université de Bretagne Occidentale _**La conférence sera animée par Arnaud Wassmer**_ Cette conférence vient en écho à l’exposition “La nature pour modèle” de l’Ecomusée du pays de Rennes. Elle valorise le patrimoine scientifique et pédagogique des établissements rennais en particulier de l’École nationale Supérieure d’Agronomie devenue Agrocampus Ouest et de l’Université de Rennes 1.

Gratuit / Inscription et pass sanitaire obligatoires

L’usage du modèle pédagogique dans l’enseignement d’aujourd’hui, Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T20:30:00 2022-01-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Université de Rennes 1 Adresse Allée Jules Noël 35042 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Université de Rennes 1 Rennes