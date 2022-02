Modelage partagé de l’argile Saint-Martin-sous-Montaigu, 18 février 2022, Saint-Martin-sous-Montaigu.

Modelage partagé de l’argile Saint-Martin-sous-Montaigu

2022-02-18 – 2022-02-18

Saint-Martin-sous-Montaigu Saône-et-Loire Saint-Martin-sous-Montaigu

Animation Poterie entre adultes et enfants.

Et si vous partagiez avec votre enfant ou petit enfant, un après midi « modelage de l’argile » !

Un après-midi pour partager ensemble* le plaisir du modelage de l’argile. Pour cette animation, à partir d’un thème, enfants et parents modèleront un objet pour faire connaissance avec l’argile si apte à se modeler. Mais qui guidera l’autre ?

Marylène Cuny, céramiste professionnelle, vous montrera les techniques de modelage ainsi que la décoration à base d’empreintes et de terres colorées … Et une fois secs, vos objets seront cuits dans un four de potier (980°C).

*L’adulte accompagnant peut être un parent, un grand parent, une grande sœur, un grand frère-enfant, un adulte ami.

marylene.cuny@free.fr +33 3 85 45 11 50 https://grainsdargile.com/

Animation Poterie entre adultes et enfants.

Et si vous partagiez avec votre enfant ou petit enfant, un après midi « modelage de l’argile » !

Un après-midi pour partager ensemble* le plaisir du modelage de l’argile. Pour cette animation, à partir d’un thème, enfants et parents modèleront un objet pour faire connaissance avec l’argile si apte à se modeler. Mais qui guidera l’autre ?

Marylène Cuny, céramiste professionnelle, vous montrera les techniques de modelage ainsi que la décoration à base d’empreintes et de terres colorées … Et une fois secs, vos objets seront cuits dans un four de potier (980°C).

*L’adulte accompagnant peut être un parent, un grand parent, une grande sœur, un grand frère-enfant, un adulte ami.

Saint-Martin-sous-Montaigu

dernière mise à jour : 2022-02-03 par