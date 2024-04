Modelage de la terre les insectes et invertébrés au service de la nature, 13.07.2024 Gaudreville-la-Rivière, samedi 13 juillet 2024.

Modelage de la terre les insectes et invertébrés au service de la nature, 13.07.2024 Gaudreville-la-Rivière Eure

Venez découvrir les petites bêtes de la forêt et des zones humides, nos précieux auxiliaires et ses relations complexes et passionnantes. À la suite de l’observation sur place et au microscope un atelier de modelage de la terre vous sera proposé. Vous partirez avec un petit tableau en bas-reliefs ou une petite sculpture de votre insecte préféré. Une approche ludique et sensible qui vous aidera à percevoir le monde des insectes avec un autre regard.

Venez découvrir les petites bêtes de la forêt et des zones humides, nos précieux auxiliaires et ses relations complexes et passionnantes. À la suite de l’observation sur place et au microscope un atelier de modelage de la terre vous sera proposé. Vous partirez avec un petit tableau en bas-reliefs ou une petite sculpture de votre insecte préféré. Une approche ludique et sensible qui vous aidera à percevoir le monde des insectes avec un autre regard. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 14:00:00

fin : 2024-07-13

Les Fontaines des Grands Riants

Gaudreville-la-Rivière 27190 Eure Normandie

L’événement Modelage de la terre les insectes et invertébrés au service de la nature, 13.07.2024 Gaudreville-la-Rivière a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Conches en Ouche