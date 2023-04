Model / Actriz + Guests L’international, 9 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente :

Model / Actriz

Dogsbody, le premier album du groupe Model/Actriz, basé à Brooklyn, est un album de transition vers le monde adulte qui se déroule entre le crépuscule et l’aube. l s’agit autant d’une exploration de l’amour et de la perte que d’une ode tranchante et violente à la joie explosive d’être en vie – la luminosité écrasante de regarder le soleil.

La musique s’inspire de la physicalité et de la répétition de la musique électronique, ainsi que des sons implacables et entraînants des scènes urbaines et des trains de banlieue. Le groupe s’est inspiré de la dance music et de la façon dont elle peut être reconstruite, remixée ou décomposée en éléments centraux qui permettent à une chanson de rester intacte et incisive. Coproduit et mixé par Seth Manchester (Lingua Ignota, The Body, Battles), l’album est intrinsèquement tangible ; écrit dans des environnements très différents (la maison des parents de Shapiro dans le Vermont, la cabane du grand-père de Haden en Pennsylvanie, le bâtiment Pfizer à Brooklyn, ainsi que le sous-sol de la galerie d’art The Hole à Tribeca) et reconstitué dans l’univers propre au groupe. Le rythme tendu et la puissance industrielle de la musique qui en résultent créent un terrain propice à l’exploration des paroles par le chanteur Cole Haden – la ville, ses dangers et ses tentations

Model/Actriz sont connus pour leurs concerts enflammés, mais les performances du groupe, ainsi que Dogsbody lui-même, sont en réalité un portail d’invitation et de transcendance, une série de moments intimes partagés entre ceux qui y assistent.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

