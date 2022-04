MODE IN MAUGES : CHANGER D’ERE SAISON 4 Montrevault-sur-Èvre, 18 juin 2022, Montrevault-sur-Èvre.

MODE IN MAUGES : CHANGER D’ERE SAISON 4 Ecocyclerie des Mauges 2 rue des métiers Montrevault-sur-Èvre

2022-06-18 – 2022-06-18 Ecocyclerie des Mauges 2 rue des métiers

Montrevault-sur-Èvre 49110

Changer d’Ère, le rendez-vous annuel de la transition écologique dans les Mauges, s’associe pour sa 4e saison à l’Écocylerie des Mauges pour organiser “MODE IN MAUGES” le 18 juin à Saint-Quentin-en-Mauges, Montrevault-sur-Èvre.

Une journée d’échanges et d’animations autour d’une thématique locale : le textile. Tout un programme sur un air de fête et de convivialité ! Des ateliers créatifs et ludiques pour sensibiliser aux gestes et techniques permettant de réduire l’impact environnemental du textile (entretien, upcycling…). Des stands créateurs et entreprises locales pour promouvoir les innovations et les créations des entreprises textiles implantées localement. Des causeries pour échanger sur les impacts de la surconsommation et promouvoir des solutions durables.

Un défilé de mode, original et esthétique, en partenariat avec le Lycée de la Mode de Cholet, pour promouvoir le réemploi du textile.

Retrouvez le programme complet bientôt sur maugescommunaute.fr et ecocycleriedesmauges.fr

“MODE IN MAUGES” le rendez-vous de la transition écologique dans les Mauges

contact@ecocycleriedesmauges.fr +33 2 41 58 99 79

Changer d’Ère, le rendez-vous annuel de la transition écologique dans les Mauges, s’associe pour sa 4e saison à l’Écocylerie des Mauges pour organiser “MODE IN MAUGES” le 18 juin à Saint-Quentin-en-Mauges, Montrevault-sur-Èvre.

Une journée d’échanges et d’animations autour d’une thématique locale : le textile. Tout un programme sur un air de fête et de convivialité ! Des ateliers créatifs et ludiques pour sensibiliser aux gestes et techniques permettant de réduire l’impact environnemental du textile (entretien, upcycling…). Des stands créateurs et entreprises locales pour promouvoir les innovations et les créations des entreprises textiles implantées localement. Des causeries pour échanger sur les impacts de la surconsommation et promouvoir des solutions durables.

Un défilé de mode, original et esthétique, en partenariat avec le Lycée de la Mode de Cholet, pour promouvoir le réemploi du textile.

Retrouvez le programme complet bientôt sur maugescommunaute.fr et ecocycleriedesmauges.fr

Ecocyclerie des Mauges 2 rue des métiers Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-03-04 par