Portes ouvertes à l’atelier Mode et Chapeau, 30 mars 2023, Blois. Portes ouvertes à l’atelier 30 mars – 2 avril Mode et Chapeau Découverte de l’atelier et des différentes pièces réalisées handicap moteur mi Mode et Chapeau 50 rue saint Lubin Centre Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Tout au long des trois jours de l’événement, le public pourra decouvrir les différentes pièces créées à l’atelier.

L’atelier sera sublimé de differentes pièces de costumes et de chapeaux, vêtements.

Découverte de l’atelier de fabrication de chapeau, avec toutes les différentes formes en bois de chapeaux, explication des différents styles et des différentes matières de fabrication d’un chapeau. Mise à dispostion d’un diaporama de différentes pièces de création.

Echange avec la créatrice sur son parcours et les processus de création de différentes oeuvres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:30:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00 Patrice Langlois

