Mode d’emploi : trouver mon entreprise en alternance ! Espace Michel Serres Bassens, mercredi 20 mars 2024.

Mode d’emploi : trouver mon entreprise en alternance ! Trouver mon entreprise en alternance… mode d’emploi ! Mercredi 20 mars, 13h30 Espace Michel Serres Sur inscription.

Inscription obligatoire.

La Ville de Bassens propose un temps d’échange autour du thème de l’alternance.

Cet événement s’adresse à toute personne intéressée par l’alternance ou intégrant une formation en alternance à la rentrée 2024.

Des professionnels de l’emploi seront là pour répondre aux questions : quand et comment chercher mon entreprise ? Comment rédiger mon CV ? Ma lettre de motivation ? Comment me présenter lors de l’entretien de recrutement ?

Si vous êtes intéressé(e) (ou peut-être vos enfants ? Vos proches ?) n’hésitez pas à vous inscrire à l’événement au 05 57 80 82 19 (service emploi) ou à Carol.blancan@ville-bassens.fr

Événement en partenariat avec la Mission Locale, l’ERIP et JLS Ressources.

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 80 82 19 Carol.blancan@ville-bassens.fr

