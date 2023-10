Café découverte — Rémi Groussin Mode d’emploi Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Café découverte — Rémi Groussin Mode d’emploi Tours, 16 novembre 2023, Tours. Café découverte — Rémi Groussin Jeudi 16 novembre, 18h30 Mode d’emploi Entrée libre Rémi Groussin

« Porter au rouge » Café découverte le samedi 18 novembre 2023 de 14h30 à 15h30 en présence de l’artiste. Accueilli en résidence par Mode d’emploi au sein des pavillons d’octroi de la Ville de Tours en 2023, l’artiste initie à cette occasion un travail d’experimentation et de documentation nourrit par sa rencontre avec l’un des derniers artisan néoniste de région Centre-Val de Loire. Ce travail de documentation vidéo exploratoire, se nourrit de la précision et de la technicité du geste artisanale qui donne à voir depuis sa génèse la fabrique de la lumière. Vernissage : jeudi 16 novembre de 18h30 à 21h00

Ouverture aux publics : du 17 novembre au 16 d »cembre 2023 Mode d’Emploi

1 place Choiseul

37100 Tours

https://mode-demploi.org Photo : Rémi Groussin, Recherche technique – résidence MASTER Mode d’Emploi (détails), 2023 Mode d’emploi 1 place choiseul tours Tours Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « https://mode-demploi.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00 Exposition Rencontre Rémi Groussin, Recherche techique – résidence MASTER Mode d’emploi (détails), 2023 Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Mode d'emploi Adresse 1 place choiseul tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Mode d'emploi Tours latitude longitude 47.401417;0.683902

Mode d'emploi Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/