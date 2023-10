Rémi Groussin — « Porter au rouge » Mode d’emploi Tours, 16 novembre 2023, Tours.

Rémi Groussin est né à Lille en 1987. Il vit et travaille à Toulouse. A la suite de son DNSEP obtenu à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse en 2010, il débute une succession de résidences artistiques au sein desquelles son travail se déploie dans des notions contextuelles : les Ateliers Astérides à Marseille, la Villa du Lavoir à Paris, la Malterie à Lille, Kulturamt et Höherweg 271 à Düsseldorf, ou encore Est-Nord-Est au Canada.

Dans son travail, l’artiste réemploie des éléments d’enseignes publicitaires destinés aux rebuts pour concevoir des installations qui tendent à s’adapter aux contextes des lieux dans lesquelles elles s’intègrent ; générant un travail de mise à l’échelle en regard de la géographie, de l’architecture ou encore de la fonctionnalité des bâtiments. L’usage de l’enseigne lumineuse entend alors éclairer le contexte autant que le contexte tend à éclairer l’enseigne.

Artiste-auteur et chercheur, Rémi Groussin développe des protocoles exploratoires et expérimentaux dont la finalité n’est pas la production d’œuvres achevées, mais la génération de situation ou de mise en situation du regardeur. A travers le principe de « réalisation » dont réel est le point de départ il prône la Recherche comme une forme de pratique inachevée et inachevable. A l’image d’un monteur de cinéma, il combine les différents composants de l’œuvre in situ, enclin à expérimenter et partager des phénomènes physiques, aléatoires et inattendus. Selon lui, l’œuvre n’existe pas en soi, elle habite le réel qu’elle tend à mettre en lumière et évolue avec ses différentes complexités. Elle fait partie d’un tout, d’un contexte social et politique, et s’ancre dans le monde sans pouvoir jamais s’en détacher.

Accueilli en résidence par Mode d’emploi au sein des pavillons d’octroi de la ville de Tours 2023, l’artiste initie à cette occasion un travail d’expérimentation et de documentation nourrit par sa rencontre avec l’un des derniers artisan néoniste de région Centre-Val de Loire. Ce travail de documentaiton vidéo exploratoire, se nourrit de la précision et de la technicité du geste artisanale qui donne à voir depuis sa génèse la fabrique de la lumière.

Vernissage : Jeudi 16 novembre de 18h30 à 21h00

Ouverture aux publics : du 17 novembre au 16 décembre 2023 les jeudis, vendredis, samedis de 14h30 à 18h00

Café découverte : samedi 18 novembre de 14h30 à 15h30 en présence de l’artiste

Mode d’Emploi

1 Place Choiseul

37100 Tours

https://mode-demploi.org

https://mode-demploi.org/remi-groussin/

photo : Rémi Groussin, Recherche technique – résidence MASTER Mode d’Emploi (détails), 2023

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

