Gaëtan Moréo – « L’Express des Îles » 13 – 22 avril Mode d’emploi Gratuit

Né en Guadeloupe en 1998, Gaëtan Moréo vit et travaille à Tours. Il obtient son diplôme national supérieur d’expression plastique à l’ESAD TALM à Tours avec les félicitations du jury en 2021. En 2023 il entreprend sa première résidence de recherche et de création au sein des pavillons d’octroi de la Ville de Tours.

En convoquant une histoire intime et sensible du territoire guadeloupéen, l’artiste qui se définit comme un « enfant de l’eau » développe un projet pluridisciplinaire, à l’image d’un archipel, qui tend à rendre compte des spécificités politiques, historiques, économiques, sociales et écologiques de la Guadeloupe. Dépositaire par défaut d’une histoire coloniale, l’artiste qualifié de « béké » (aux Antilles françaises, un béké est un blanc créole descendant des premiers colons) interroge cette double histoire en faisant émerger des dispositifs artistiques qui associent aux souvenirs de l’enfance des éléments naturels du territoire.

L’artiste développe une pratique plastique pluridisciplinaire qui convoque aussi bien des techniques et médiums traditionnels comme l’aquarelle, la céramique, la vidéo que des formes plastiques émergentes au sein desquelles se déploie le vivant. À travers ses installations, l’artiste donne à voir et à éprouver les histoires et les traditions qui ont bercé son enfance pour dessiner un portrait de la Caraïbe et sensibiliser les regardeurs à ses problématiques et enjeux. Son travail est une invitation à déconstruire les stéréotypes inhérents aux paysages des Antilles.

Café découverte

Rendez-vous le jeudi 20 avril 2023 de 10h00 à 12h00 pour une rencontre avec l’artiste autour d’un café et de douceurs.

Gratuit sur inscription en ligne : https://tinyurl.com/yc5kjjvf

INFOS PRATIQUES

Mode d’emploi

1, Place Choiseul

37100 – TOURS

Vernissage le 13 avril 2023 de 18h30 à 21h30

Ouverture aux publics du 14 au 16 avril 2023.

Sur rendez-vous du 17 au 22 avril.

