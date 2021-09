Roubaix ENSAIT Nord, Roubaix Mode au Futur in Roubaix ENSAIT Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Mode au Futur in Roubaix ENSAIT, 1 octobre 2021, Roubaix. Mode au Futur in Roubaix

du vendredi 1 octobre au vendredi 7 janvier 2022 à ENSAIT

**Exposition / Visites guidées** La Textile Valley, lancée par UITH Nord (Union des Industries Textiles – Habillement du Nord), en partenariat avec la ville de Roubaix, accueillent l’exposition itinérante “Mode au Futur”, dédoée aux textiles techniques et innovants, du 10 septembre 2021 au 9 janvier 2022. L’exposition, imaginée par la styliste autrichienne Anna-Barbara Aumüller et l’association Modefenster / Artisans du Luxe, pose ses valises pour 4 mois à Roubaix et dans 8 lieux emblématiques de la ville, illustrant combien le lien historique de la ville avec la filière industrielle du trextile est encore fort et vivace. Les 8 lieux d’exposition : L’Hôtel de Ville L’Avant-Poste Les Archives Nationales du Monde du Travail La Piscine L’Ensait La Manufacture Euramaeterials Espace Grand Rue Venez découvrir lors d’une visite guidée dans chacun des lieux accueillant l’exposition, les 80 modèles de robes, tissus, dentelles, capes, trench et autres créations textiles travaillées par quelques unes des 450 entreprises textile et habillement que compte la filière dans la région. Chaque vendredi, à partir de 15h15 au départ de l’ENSAIT, l’école de référence des ingénieurs textiles, qui forme les experts de la filière depuis 1889, une visite guidée gratuite vous est proposée à tavers les 8 lieux d’exposition de la ville.

Gratuit sur réservation

Visites guidées ENSAIT 2, allée Louise et Victor Champier Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T15:15:00 2021-10-01T17:15:00;2021-10-08T15:15:00 2021-10-08T17:15:00;2021-10-15T15:15:00 2021-10-15T17:15:00;2021-10-22T15:15:00 2021-10-22T17:15:00;2021-10-29T15:15:00 2021-10-29T17:15:00;2021-11-05T15:15:00 2021-11-05T17:15:00;2021-11-12T15:15:00 2021-11-12T17:15:00;2021-11-19T15:15:00 2021-11-19T17:15:00;2021-11-26T15:15:00 2021-11-26T17:15:00;2021-12-03T15:15:00 2021-12-03T17:15:00;2021-12-10T15:15:00 2021-12-10T17:15:00;2021-12-17T15:15:00 2021-12-17T17:15:00;2022-01-07T15:15:00 2022-01-07T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ENSAIT Adresse 2, allée Louise et Victor Champier Ville Roubaix lieuville ENSAIT Roubaix