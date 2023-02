MODE, ART & CULTURE À LA FOIRE DE PRINTEMPS DE MONTPELLIER, 17 mars 2023, Pérols Pérols.

MODE, ART & CULTURE À LA FOIRE DE PRINTEMPS DE MONTPELLIER

2023-03-17 – 2023-03-20

EUR 5 La Foire de Printemps est un jeune salon qui a démarré l’an dernier avec 300 exposants et plus de 20 000 visiteurs. Elle se déroule au début du printemps, grâce à ses thématiques et à ses nombreuses animations.

La Foire de Printemps constitue à la fois une sortie mais également une occasion rêvée de faire de bonnes affaires.

L’agence Synerg-In propose l’univers Mode, Art & Culture en partenariat avec la Foire de Printemps de Montpellier.

Après le succès du Lez Fashion Days au Marché du Lez au printemps dernier, nous avons décidé de renouveler l’expérience.

Nous rassemblons à nouveau, les créateurs, stylistes, couturiers, jeunes talents, revendeurs et les enseignes « second-life », qui proposeront des ateliers démos, pop-up stands et participeront aussi aux défilés de modes durant tout un week-end. L’initiative a été prise pour rassembler les acteurs locaux autours des métiers de la mode, de l’art et de la culture.

UNE PROGRAMMATION RICHE PENDANT LES 4 JOURS DU SALON !

POP-UP STANDS CREATEURS

ATELIERS DEMONSTRATION

CONFÉRENCES

DÉFILÉS DE MODE

ANIMATIONS DIVERSES

