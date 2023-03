Ebrel Bep Miz Mod Koz Roazhon Catégories d’Évènement: Il-ha-Gwilen

Ebrel Bep Miz Mod Koz, 21 mars 2023, Roazhon. Ebrel Bep Miz Mardi 21 mars, 20h30 Mod Koz Voici une nouvelle veillée mensuelle au Mod Koz, en breton cette fois, ouverte à tous ceux qui veulent chanter en breton, et améliorer leur connaissance de la langue. En début de veillée, la chanteuse Annie Ebrel donnera un cours informel de breton parlé populaire à travers une chanson qu’elle a choisie. Elle détaillera la prononciation (tel qu’on prononce en Haute-Cornouaille, canton de Callac), l’accent et le phrasé. Et puis tout le monde chantera à son tour. Des feuilles volantes seront distribuées au public pour un support écrit. Au chapeau.

