### MOCO le salon du design textile MOTIF COLLECTIF organise la troisième édition du MOCO le salon du design textile des Hauts-de-France et frontalier, le 16 et 17 septembre 2021 à la Chaufferie. Plus d’une vingtaine de designers textiles seront présents afin de présenter leurs collections et savoir-faire dans le cadre de rencontres professionnelles. Le salon MOCO s’adresse exclusivement aux professionnels du secteur : créateurs, designers, acheteurs, stylistes de marques et enseignes, étudiants et autres acteurs liés au textile et au design. — _Cet événement s’inscrit dans la programmation de la_ [_France Design Week_](https://francedesignweek.fr/) _2021. lille—design coordonne la France Design Week pour les Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

Entrée libre – salon réservé aux professionnels

Le rendez-vous des designers textile des Hauts-de-France et de la Belgique !

La Chaufferie 99 Boulevard Constantin Descat, 59200 Tourcoing France Tourcoing Nord



2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T21:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T17:00:00