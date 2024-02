Mochila Etcetera-Saint Jean de Luz et le port de Socoa Duhort-Bachen, dimanche 31 mars 2024.

Mochila Etcetera-Saint Jean de Luz et le port de Socoa Duhort-Bachen Landes

Mochila Etcetera-Saint Jean de Luz et le port de Socoa le dimanche 31 mars de 8h30 à 19h.

Venez prendre un bol d’air iodé dans la baie de Saint Jean de Luz, déjeuner dans un restaurant Basque et découvrir le port de Socoa, oeuvre de Vauban.

Les plus vaillants feront à pieds les 4km qui sépare la ville du port sur un chemin de bord de mer.

Réservation auprès de Mochila Etcetera par téléphone ou sur le site internet. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 08:30:00

fin : 2024-03-31 19:00:00

164 Chemin de Breton

Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@mochila-etcetera.fr

L’événement Mochila Etcetera-Saint Jean de Luz et le port de Socoa Duhort-Bachen a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Aire sur l’Adour