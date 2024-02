Mochila Etcetera, Bayonne-Anglet-Biarritz Duhort-Bachen, dimanche 17 mars 2024.

Mochila Etcetera, Bayonne-Anglet-Biarritz le dimanche 17 mars de 8h45 à 19h15

Une journée sur la côte basque en passant par ces trois villes du BAB !

A Bayonne, vous découvrirez la vieille ville en autonomie ou accompagné: les petites ruelles, les halles, la cathédrale et son cloitre, le bord de Nive vous séduiront par leur authenticité et leur beauté!

Nous rejoindrons Anglet par la route qui longe l’Adour. Nous nous arrêterons pour déjeuner (non compris, je réserve pour vous le restaurant, ou pique-nique possible en bord de mer) à la plage de la chambre de l’amour.

Nous nous dirigerons ensuite vers Biarritz par la route de la corniche pour un temps libre dans la ville. Dépose à proximité du rocher de la vierge ou au casino pour prendre le petit train touristique (+7€ à régler sur place d’avril à la Toussaint).

Réservation auprès de Mochila Etcetera par téléphone ou sur le site internet EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:45:00

fin : 2024-03-17 19:15:00

164 Chemin de Breton

Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@mochila-etcetera.fr

