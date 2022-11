NxSE Business Meeting (RDV BtoB) MOCA Domaine de Montgaillard Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

NxSE Business Meeting (RDV BtoB) MOCA Domaine de Montgaillard, 15 décembre 2022, Saint-Denis. NxSE Business Meeting (RDV BtoB) Jeudi 15 décembre, 13h30 MOCA Domaine de Montgaillard

Gratuit pour les entreprises des autres Secteurs Economiques (et pour les adhérents de DIGITAL REUNION)

Ces RDV BtoB, en clôture des NxSE Digital Weeks 2022, permettent la rencontre entre les TPE/PME réunionnaises et les talents locaux pouvant les accompagner dans leur digitalisation. MOCA Domaine de Montgaillard Route de Montgaillard Montgaillard Saint-Denis 97488 La Réunion

https://goo.gl/maps/A9d1PmYkj4YbzDTd6 DIGITAL REUNION vous invite au NxSE Business Meeting le 15 décembre de 13h30 à 17h00, au MOCA Montgaillard Ces RDV BtoB, en clôture des NxSE Digital Weeks 2022, permettent la rencontre entre les TPE/PME réunionnaises et les talents locaux pouvant les accompagner dans leur digitalisation. Les participants au Business Meeting sont également conviés à la soirée de clôture des NxSE Digital Weeks 2022 (et des 25ans de DIGITAL REUNION), en compagnie des acteurs de la filière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T10:30:00+01:00

2022-12-15T14:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Denis Autres Lieu MOCA Domaine de Montgaillard Adresse Route de Montgaillard Montgaillard Ville Saint-Denis lieuville MOCA Domaine de Montgaillard Saint-Denis

MOCA Domaine de Montgaillard Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

NxSE Business Meeting (RDV BtoB) MOCA Domaine de Montgaillard 2022-12-15 was last modified: by NxSE Business Meeting (RDV BtoB) MOCA Domaine de Montgaillard MOCA Domaine de Montgaillard 15 décembre 2022 MOCA Domaine de Montgaillard Saint-Denis saint-denis

Saint-Denis