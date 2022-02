Mobylette Sound System & Selecta Will + Vino Y Se Fue Makeda, 25 février 2022, Marseille.

**Mobylette Sound System / Selecta Will** Le collectif caliente de DJ’s marseillais Mobylette Sound System & Selecta Will viendront faire souffler leur mistral tropical avec des grooves venus du Brésil, des Caraïbes, d’Amérique du Sud, d’Afrique et de tous les endroits chauds de la planète… Let’s have a party ! **Vino y se Fue** Ils puisent leurs influences musicales dans les standards de Cumbia et dans la Chicha du Perou ! Au menu : Cumbia Sabrosa, impros hip hop, riffs de guitares psychédéliques, synthé stratosphérique et lignes de basse bien lourdes pour transporter le public dans un état de transe. Les 5 musiciens originaires du Venezuela, de Colombie, du Chili , d’Argentine et de France sont bien connus de la scène Cumbia Marseillaise et sont prêts à vous faire voyager ! INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination. • Le port du masque est obligatoire.

