Reims Reims Marne, Reims Moby Dick / Yngvild Aspeli Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Moby Dick / Yngvild Aspeli Reims, 20 janvier 2022, Reims. Moby Dick / Yngvild Aspeli Reims

2022-01-20 – 2022-01-20

Reims Marne Avec six acteurs, une cinquantaine de marionnettes, des vidéos, un orchestre de noyés et une baleine grandeur nature, Yngvild Aspeli relève le défi de porter à la scène le chef d’œuvre de Melville. Une odyssée qui s’annonce hors normes, forcément hors normes. http://www.manege-reims.eu/ Reims

dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Ville Reims lieuville Reims