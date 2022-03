MOBY DICK Scène 55, 25 mars 2022, Mougins.

Le grand-père d’**Yngvid Aspeli** était marin sur une île, à l’ouest de la Norvège. Paysages venteux, arides et rocheux, visages usés, peuple fasciné par la beauté de l’océan, mais effrayé par sa violence et sa force impitoyables. Bataille entre l’homme et la nature parfaitement décrite par Herman Melville. _**Moby Dick**_ raconte l’histoire d’une expédition baleinière, d’une baleine blanche et d’un capitaine qui dirige son navire et son équipage vers la destruction. Mais c’est aussi le récit d’une obsession, une vertigineuse enquête sur la nature humaine, en équilibre sur les profondeurs insondables. Yngvid Aspeli imagine un théâtre visuel d’ombres, de fantômes, de cordages, de cartes, de tisseurs du fil de la vie ou de déesses du destin. L’espace scénographique nous plonge dans un brouillard. Les projections vidéo troublent la vision, comme si on regardait dans les fonds marins. Un œil passe, une mâchoire apparaît dans l’obscurité. Depuis une épave engloutie, un orchestre fait résonner le souffle du vent, les bruits des profondeurs, ou le chant choral des hommes disparus en mer. Avec sept comédiens, une cinquantaine de marionnettes de différentes échelles et une baleine grandeur nature, Yngvid Aspeli met en scène – en français – ce magnifique monstre de la littérature. **Inspiré du roman d’Herman Melville** **Mise en scène** Yngvild Aspeli **Créé et écrit avec les acteurs et marionnettistes** Pierre Devérines (en alternance avec Alexandre Pallu), Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic et Andreu Martinez Costa **Composition musique** Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen et Havard Skaset **Fabrication marionnettes** Polina Borisova, Yngvild Aspeli, Manon Dublanc, Sebastien Puech, Elise Nicod **Scénographie** Elisabeth Holager Lund **Lumières** Xavier Lescat et Vincent Loubière **Vidéo** David Lejard-Ruffet **Costumes** Benjamin Moreau **Son** Raphaël Barani **Assistant mise en scène** Pierre Tual **Dramaturgie** Pauline Thimonnier

