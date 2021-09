Meyrin Forum Meyrin Meyrin Moby Dick Forum Meyrin Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022 à Forum Meyrin

Fans d’aventure, de combats homériques, prenez votre billet et embarquez à bord de ce _Moby Dick_. La compagnie Plexus Polaire y mêle jeu d’acteur, chœur de comédiens-marionnettistes, projections vidéo et cachalot grandeur nature pour rejouer l’histoire terrible et fascinante du capitaine Achab.

CHF 40.- / CHF 35.- / CHF 15.-

Yngvild Aspeli – Plexus Polaire Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T20:30:00 2022-01-13T22:00:00;2022-01-14T20:30:00 2022-01-14T22:00:00

