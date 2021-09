GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt MOBY DICK Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

MOBY DICK Ferme de Bel Ebat, 4 février 2022, GUYANCOURT. MOBY DICK

du vendredi 4 février 2022 au samedi 5 février 2022 à Ferme de Bel Ebat

Attiré par le grand large, Ismaël embarque à bord du Pequod, un baleinier commandé par le capitaine Achab. Mais derrière cette chasse à la baleine se cache une sombre histoire de vengeance. Sur scène, un chœur de sept acteurs-marionnettistes active d’impressionnantes créatures au son d’une octobasse, pour une véritable expérience immersive dans les profondeurs marines ! En adaptant le célèbre roman d’Herman Melville, Yngvild Aspeli offre une plongée merveilleuse dans les abysses de l’âme humaine. En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale. Spectacle au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale Plexus Polaire D’après Herman Melville Mise en scène Yngvild Aspeli Créé et écrit avec les acteurs et marionnettistes Avec Pierre Devérines / Alexandre Pallu, Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic et Andreu Martinez Costa Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Marionnettes / Tout public dès 12 ans Un cachalot blanc grandeur nature, un capitaine fou et obstiné, un équipage perdu au milieu d’un océan sans merci. Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00;2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Guyancourt Autres Lieu Ferme de Bel Ebat Adresse 1 place de Bel-Ébat Ville GUYANCOURT lieuville Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT