Espace Sarah Bernhardt, le mardi 9 novembre à 20:30

Théâtre, Marionnette, Musique et Vidéo – à partir de 14 ans – Cie Plexus Polaire Inauguration du Festival Théâtral du Val d’Oise Une baleine blanche magnifique et effrayante et un capitaine qui dirige son navire vers la destruction. Une confrérie d’hommes dans un bateau en équilibre sur la surface du monde sous-marin et de ses profondeurs infinies. Cette histoire semble sortie du brouillard de sable du fond des mers et l’on imagine les épaves et les os qui s’y cachent convoqués pour la raconter. Inspiré du fameux roman d’Hermann Melville, Moby Dick relate l’histoire d’une obsession dans une plongée vertigineuse à l’intérieur de l’âme humaine. En partenariat avec le PIVO-Théâtre en territoire Scène conventionnée d’intérêt national

De 8 à 13€

Avec sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, des projections-vidéos, un orchestre englouti et une baleine grandeur nature, Yngvild Aspeli met en scène ce sublime monstre de la littérature

Espace Sarah Bernhardt 82 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 95190 Goussainville Goussainville Val-d’Oise



