Moby Dick Dijon, 1 avril 2022, Dijon.

Moby Dick Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon

2022-04-01 20:00:00 – 2022-04-01 21:50:00 Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet

Dijon Côte-d’Or

15 EUR « Mon grand-père était marin. Il avait une femme nue tatouée sur son bras. De lui, je garde en mémoire comme une odeur de poisson et de sel, de goudron et de tabac ». Yngvild Aspeli

Cette brève présentation permet de mieux saisir comment s’immerger dans le spectacle d’Yngvild Aspeli. En effet, pour cette artiste à fleur de peau, l’histoire se transmet certes par les mots, mais aussi par une ambiance à laquelle chaque élément : la marionnette, le jeu d’acteur, la musique, la lumière contribuent.

D’après elle, personne ne saisit la bataille entre l’homme et la nature mieux qu’Herman Melville dans Moby Dick. Et cette expédition, où s’affrontent le capitaine Achab et la célèbre baleine blanche, est aussi l’histoire d’une obsession, ainsi qu’une enquête sur le sens de la vie. L’océan violent, magnifique, imprévisible, s’oppose au fragile équilibre du bateau flottant à sa surface, qui ne fait qu’effleurer le mystère de la profondeur infinie du monde sous-marin. Aussi, c’est avec sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, du mapping, un orchestre englouti et une baleine grandeur nature que sera mis en scène ce magnifique monstre de la littérature.

accueil@abcdijon.org +33 3 80 30 98 99 http://abcdijon.org/

Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon

