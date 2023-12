Moby Dick d’Herman Melville, au Lucernaire Théâtre Le Lucernaire Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 13 décembre 2023 au dimanche 03 mars 2024 :

dimanche

de 17h30 à 19h50

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h20

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Voyagez au cœur d’un obsessionnelle vengeance et embarquez dans l’aventure, vous n’en sortirez pas indemne.

Moby Dick, formidable roman d’aventure, raconte l’histoire d’une obsession : depuis qu’un féroce cachalot a emporté la jambe du capitaine Achab, celui-ci le poursuit sans relâche de sa haine et de sa fureur.

Il entraîne à son bord des marins pris peu à peu dans le tourbillon de cette folle vengeance.

Dans ce récit captivant, drôle et rempli d’une étrange sagesse, Melville pose les grandes questions de l’existence humaine et inscrit dans la mémoire des hommes un nouveau mythe : celui de la baleine blanche. La nouvelle création de la compagnie Les Vagabonds vous embarque entre cauchemar et réalité au coeur des océans, dans le fracas de leurs tempêtes, dans le tourbillon de l’âme humaine, dans l’affrontement final de l’homme et du grand Léviathan blanc.

Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 15 décembre 2023 à l’issue de la représentation.

Théâtre Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris

Contact : https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/moby-dick +33145445734 reservations@lucernaire.fr https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.facebook.com/lucernaireparis/ https://www.lucernaire.fr/theatre/moby-dick/

@Matthieu Lionnard