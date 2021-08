Moby Dick Creil, 22 octobre 2021, Creil.

Moby Dick 2021-10-22 20:00:00 – 2021-10-22

Creil Oise Creil

12 Moby Dick

Plexus Polaire

Inspiré du roman d’Herman Melville

#CRÉATION

#MARIONNETTES #MUSIQUE #VIDÉO

Durée 1h30

Dès 14 ans

C’est l’histoire d’une obsession, d’un face-à-face avec le destin

Le capitaine Achab se lance à la poursuite de l’insaisissable et célèbre baleine blanche qui lui a arraché la jambe. En embarquant sur son baleinier, Ismaël nous entraîne dans une plongée vertigineuse à l’intérieur de l’âme humaine.

Peut-être faut-il être née au milieu des montagnes norvégiennes et avoir un grand-père marin pour affronter ce chef-d’oeuvre de la littérature et se mettre au défi de représenter sur scène la mer, la baleine, le bateau et la folie d’Achab ? Yngvild Aspeli, dont l’univers étrange et singulier s’est imposé en quelques spectacles, part à la chasse à la baleine armée d’une cinquantaine de marionnettes, de sept acteurs, de projections vidéo et d’un orchestre englouti. Pari réussi, ce voyage hypnotique est une expérience à vivre fascinante !

———

Tarifs 15 € / 20 €

Pass Famille

Pass École d’art

À la Faïencerie – Théâtre

Spectacle présenté par La Faïencerie – Théâtre de Creil.

accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 https://www.faiencerie-theatre.com/

Christophe Raynaud de Lage

dernière mise à jour : 2021-08-02 par