Moby Dick Besançon, 1 mars 2022, Besançon.

Moby Dick Théâtre de l’Espace Place de l’Europe Besançon

2022-03-01 – 2022-03-01 Théâtre de l’Espace Place de l’Europe

Besançon Doubs

6 EUR Moby Dick

Yngvild Aspeli – Plexus Polaire

Armada de théâtre visuel pour conte existentiel

Par sa beauté et sa violence sans pitié, l’océan fascine autant qu’il effraie. Cette bataille entre l’humain et la nature, personne ne l’a saisie avec la même acuité qu’Herman Melville dans Moby Dick. Au-delà du récit d’une expédition baleinière, c’est au coeur de l’âme humaine et de la folie du capitaine Achab qu’il nous plonge. Un voyage dans l’intime auquel nous invite Yngvild Aspeli, metteuse en scène et marionnettiste norvégienne, avec sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, des projections vidéo, la musique live d’un orchestre englouti et une baleine (forcément) géante. Il fallait bien ce « tout » pour s’attaquer à un monstre de la littérature.

https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/moby-dick-0

Moby Dick

Yngvild Aspeli – Plexus Polaire

Armada de théâtre visuel pour conte existentiel

Par sa beauté et sa violence sans pitié, l’océan fascine autant qu’il effraie. Cette bataille entre l’humain et la nature, personne ne l’a saisie avec la même acuité qu’Herman Melville dans Moby Dick. Au-delà du récit d’une expédition baleinière, c’est au coeur de l’âme humaine et de la folie du capitaine Achab qu’il nous plonge. Un voyage dans l’intime auquel nous invite Yngvild Aspeli, metteuse en scène et marionnettiste norvégienne, avec sept acteurs, une cinquantaine de marionnettes, des projections vidéo, la musique live d’un orchestre englouti et une baleine (forcément) géante. Il fallait bien ce « tout » pour s’attaquer à un monstre de la littérature.

Théâtre de l’Espace Place de l’Europe Besançon

dernière mise à jour : 2022-01-25 par