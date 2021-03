Saint-Étienne Bourse du Travail Loire, Saint-Étienne (moblisation citoyenne) GRANDE MARCHE pour le CLIMAT et la JUSTICE SOCIALE Bourse du Travail Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Bourse du Travail, le dimanche 21 mars à 14:30

Répondant à l’appel à la grève mondiale des jeunes pour le climat « Youth for Climate », un large collectif d’organisations citoyennes, syndicales et politiques pour une écologie sociale et populaire, invite à une manifestation à Saint-Étienne en faveur d’un plan de transition à la hauteur des défis sociaux et écologiques. >>> Lien évènement FaceBook Youth for Climate Il y a deux ans, les mobilisations conjointes des syndicats, des gilets jaunes et pour le climat ont poussé le gouvernement à organiser la Convention Citoyenne pour le Climat.

Aujourd’hui, malgré la condamnation de l’État pour carences fautives dans la lutte contre le réchauffement climatique, suite à la plainte déposée par quatre ONG et soutenue par 2,3 millions de signataires, le projet de loi « Climat et résilience » dénature totalement les propositions faites. Les 150 membres de la Convention Citoyenne pour le Climat ont attribué une note de 3,3/10 à l’action gouvernementale en réponse à leurs propositions. Le gouvernement protège les intérêts des multinationales et de la finance

et fait porter la responsabilité de son inaction sur les classes populaires. **« Fin du monde, fin du mois, même combat »**

———————————————- Associons la lutte pour le climat

et celles pour l’emploi et les salaires.

Faisons front ensemble ! Premiers signataires Loire : Youth for Climate, ATTAC, Alternatiba, Extinction Rebellion, CGT, SUD, FSU, CNT, Ensemble! jeunes et région, Europe Écologie les Verts, Saint-Étienne Demain, France Insoumise, GénérationS, Parti Socialiste, Jeunes Communistes, Parti communiste, Union pour le communisme

gratuit https://alternatiba42.fr/2021/03/16/2511/

avec la Batucada TAMADJAM
Bourse du Travail
29 Cours Victro Hugo
42000 Saint-Étienne

2021-03-21T14:30:00 2021-03-21T17:00:00

