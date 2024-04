Mob’Kat Théâtre Krapo Roy Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 20:00 – 21:00

Gratuit : non 15 € tarif plein 11 € tarif réduit Billetterie pour le 12 avril 2024 : helloasso.comBilletterie pour le 13 avril 2024 : helloasso.com Tous publics

Mob’Kat « A la poursuite des jambes maudites » : Un racontar musical Swamp’O’Billy complètement flingué ! One man band show sur fond de Louisianne du XIXe en musique, théâtre, marionnette et French cancan !!! C’est un spectacle multidisciplinaire en solo. Un road-movie cartoonnesque aux personnages mordants et truculents, qui poussent des chansons timbrées et colorées.

Théâtre Krapo Roy Centre Ville Nantes 44000

http://www.kraporoy.fr 0986603289 https://www.kraporoy.fr/evenement/mob-kat-vendredi-12-avril-theatre-krapo-roy/