MÖBIUS TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 1 avril 2023, SURESNES.

MÖBIUS TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-04-01 au 2023-04-02 17:00. Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ce concert. Möbius Sam. 1er avril 20 h 30 Dim. 2 avril 17 h Salle Jean Vilar Durée 1 h 05 Tarif A+ Dès 8 ans À voir en famille CIRQUE Dix-neuf acrobates dessinent un infini d’humanité entre simplicité et spectaculaire, entre danse et cirque. Une véritable ode au vivant qui rappelle l’absolue nécessité de « faire ensemble ». La compagnie XY poursuit son exploration du vertige. Pour Möbius, ce collectif d’acrobates s’est associé avec le chorégraphe Rachid Ouramdane. Ensemble, ils livrent un manifeste poétique de haute voltige. Forts de leurs expériences artistiques respectives, ils cherchent à explorer les confins de l’acte acrobatique. À l’instar des centaines d’étourneaux qui volent de concert dans d’extraordinaires ballets aériens, les dix-neuf interprètes de Möbius inscrivent leurs mouvements dans une fascinante continuité. Se crée ainsi un territoire sensible tissé de liens infiniment denses et parfaitement orchestrés. Comme le dit le mot d’ordre de la compagnie XY: ensemble on va plus loin. Une création de la Compagnie XY En collaboration avec Rachid Ouramdane Création collective Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella Collaboration artistique Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière Création et régie lumière Vincent Millet Création costumes Nadia Léon Collaboration acrobatique Nordine Allal EUR44.0 44.0 euros

Votre billet est ici

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad 92150

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ce concert.

Möbius

Sam. 1er avril 20 h 30

Dim. 2 avril 17 h

Salle Jean Vilar

Durée 1 h 05

Tarif A+

Dès 8 ans

À voir en famille

CIRQUE

Dix-neuf acrobates dessinent un infini d’humanité entre simplicité et spectaculaire, entre danse et cirque. Une véritable ode au vivant qui rappelle l’absolue nécessité de « faire ensemble ».

La compagnie XY poursuit son exploration du vertige. Pour Möbius, ce collectif d’acrobates s’est associé avec le chorégraphe Rachid Ouramdane. Ensemble, ils livrent un manifeste poétique de haute voltige. Forts de leurs expériences artistiques respectives, ils cherchent à explorer les confins de l’acte acrobatique.

À l’instar des centaines d’étourneaux qui volent de concert dans d’extraordinaires ballets aériens, les dix-neuf interprètes de Möbius inscrivent leurs mouvements dans une fascinante continuité. Se crée ainsi un territoire sensible tissé de liens infiniment denses et parfaitement orchestrés. Comme le dit le mot d’ordre de la compagnie XY: ensemble on va plus loin.

Une création de la Compagnie XY

En collaboration avec Rachid Ouramdane

Création collective Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

Collaboration artistique Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière

Création et régie lumière Vincent Millet

Création costumes Nadia Léon

Collaboration acrobatique Nordine Allal

.2023-04-02.

Votre billet est ici