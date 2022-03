MOBIUS Narbonne, 22 mars 2022, Narbonne.

MOBIUS Narbonne

2022-03-22 – 2022-03-22

Narbonne Aude

27 27 EUR

Cie XY / Rachid Ouramdane

Avec Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vicente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Mathilde Jimenez, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

Collaborations artistiques Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière

Création et régie lumière Vincent Millet

Création costumes Nadia Léon

Collaboration acrobatique Nordine Allal

Comme une nuée d’étourneaux, dix neuf acrobates suivent une même trajectoire, se rassemblent puis se retirent, s’effondrent puis remontent. Précis et synchronisé, leur vol dessine une continuité qui se noue et se dénoue, se renverse et s’inverse. De portés en pirouettes, les extraordinaires acrobates érigent de splendides colonnes vers le ciel.

Les murmurations, ces fascinants nuages d’oiseaux, inspirent la recherche de Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière et Rachid Ouramdane, chorégraphe nouvellement nommé directeur du Théâtre national de Chaillot à Paris. Un intérêt qu’il partage avec la remarquable compagnie XY accueillie plusieurs fois à Théâtre + Cinéma qui, depuis bientôt vingt ans, explore en collectif les multiples ressorts de l’équilibre et du « main à main ». Célébration du mouvement infini, ce ballet acrobatique et prodigieux crée l’émerveillement des petits et des grands !

Spectacle recommandé à partir de 8 ans

Avec le soutien du Département de l’Aude, Scènes d’Enfance

Narbonne

dernière mise à jour : 2022-01-04 par