Pour la première fois, la compagnie XY s’est associée avec le chorégraphe Rachid Ouramdane pour explorer les confins de l’acte acrobatique en cherchant par analogie le mode de communication qu’on retrouve dans les vols d’étourneaux. Les dix-neuf interprètes inscrivent leur mouvement dans une fascinante continuité qui autorise les renversements de situation sans avoir à les opposer les unes aux autres. Véritable ode au vivant, _Möbius_ nous renvoie à cette absolue nécessité du « faire ensemble ». Collaborations artistiques : Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière / Création collective : Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Loric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella / Création et régie lumière : Vincent Millet / Création costumes : Nadia Léon / Collaboration acrobatique : Nordine Allal / Régie générale et son : Claire Thiebault-Besombes [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=130&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuHWUG6DphV4dOFZTLCmauEzS4qjvBUAZks&yymm=20220326) **Durée : 1h05** **Tarif C : 10€ / 20€ / 25€** **Tout Public** En partenariat avec Le Sirque/Pôle National Cirque de Nexon Nouvelle-Aquitaine et L’Opéra de Limoges Production : Compagnie XY Coproductions : Cirque théâtre d’Elbeuf et La Brèche Cherbourg, Pôle National Cirque en Normandie / Le Phénix scène nationale Pôle européen de création à Valenciennes / Maison de la Danse – Lyon / MC2 – Grenoble / Tandem – Scène nationale / La Villette, Paris / Maison de la Culture de Bourges / TEAT – Champ Fleuri (La Réunion) / Agora – Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux – Scène nationale de Sceaux / Bonlieu – Scène nationale d’Annecy / Carré Magique, Pôle Pôle National Cirque Bretagne, Lannion Trégor / Espace des arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque / Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / Festival PERSPECTIVES / festival franco-allemand des arts de la scène, Saarbrücken – Allemagne / La Coursive, scène nationale de La Rochelle. Soutiens en résidence Le Sirque – Pôle National Cirque Nexon Limousin / Furies – Pôle National Cirque, Châlons-en-Champagne Région Grand Est avec le soutien du Centre National des Arts du Cirque / Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens / CCN – Grenoble / MC2 – Grenoble / Maison de la danse – Lyon / La Brèche – Pôle National Cirque en Normandie, Cherbourg / CIRCa – Pôle National Cirque Auch / Tandem – Scène nationale (Douai) / Cirque Théâtre d’Elbeuf – Pôle National Cirque en Normandie / Le Phénix Valenciennes Pôle – Européen de création. Möbius a bénéficié, au titre de l’aide à la création, du soutien de la Région-Hauts-de-France ainsi que du Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA) La Compagnie XY bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée à rayonnement national et international. Elle est associée au Phénix-scène nationale de Valenciennes dans le cadre du Pôle européen de création ainsi qu’au Cirque-Théâtre d’Elbeuf – Pôle National Cirque en Normandie. Elle est également accompagnée depuis 2016 par la Fondation BNP-Paribas. [https://www.youtube.com/watch?v=N3ygDmzYiiE&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=N3ygDmzYiiE&t=1s)

