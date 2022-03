Möbius – Cie XY EMC de Saint-Michel-sur-Orge, 6 avril 2022, Saint-Michel-sur-Orge.

Möbius – Cie XY

EMC de Saint-Michel-sur-Orge, le mercredi 6 avril à 20:30

Möbius – Cie XY – EMC, Saint Michel sur Orges. Dans un mélange unique de prouesse acrobatique et d’ambiance poétique, les 19 circassiens de cette compagnie nationale présentent une ode au vivant qui s’appuie sur la force du groupe, et nous renvoie à l’absolue nécessité du « faire ensemble ». Les artistes du collectif jouent avec les codes, les rythmes et les formes de l’acrobatie pour explorer la poésie et la puissance du grand nombre. Pour ??̈????, ils sont allés à la rencontre du chorégraphe Rachid Ouramdane. En élevant des constructions humaines fragiles, toujours plus hautes et toujours plus spectaculaires, la Compagnie repousse toujours plus loin les limites de la gravité. Poussée ascendante, volonté d’échapper à la pesanteur, aspiration au grand envol, la Compagnie XY et Rachid Ouramdane sont les démiurges d’un ballet acrobatique au pouvoir hypnotique. Distribution : Création Collective et Interprétation : Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Löric Fouchereau, Maélie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella Collaborations artistiques et acrobatiques : Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière et Nordine Allal “Le collectif XY souffle un vent nouveau sur cet art circassien. « ??̈???? » est à leur image, infiniment beau.” Les Echos Lien billetterie : [[https://emc91.notre-billetterie.org/formulaire?dial=sommaire2&fbclid=IwAR1UmUqaoxpsCp2YNHByB7QADJDDBh8Z3tx8EBFktun9V9HFCDz-0LSqvIA](https://emc91.notre-billetterie.org/formulaire?dial=sommaire2&fbclid=IwAR1UmUqaoxpsCp2YNHByB7QADJDDBh8Z3tx8EBFktun9V9HFCDz-0LSqvIA)](https://emc91.notre-billetterie.org/formulaire?dial=sommaire2&fbclid=IwAR1UmUqaoxpsCp2YNHByB7QADJDDBh8Z3tx8EBFktun9V9HFCDz-0LSqvIA) Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles

De 15 à 25€ ou abonnement

Möbius est un mélange de prouesses acrobatiques en rythme. Sous vos yeux se construisent diverses formes et poésies, ce spectacle s’appuie sur la force du grand nombre.

EMC de Saint-Michel-sur-Orge Place Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Essonne



2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T21:35:00