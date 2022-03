Mobility Tour La Tourmente, 13 mai 2022, Bordeaux.

2e EDITION DU MOBILITY TOUR – LE FESTIVAL DES MOBILITES ——————————————————- En 2022, le Mobility Tour revient sur les quais de Bordeaux, **le 13 & 14 mai prochain pour sa deuxième édition !** C’est l’évènement grand public dédié aux nouvelles mobilités. L’objectif de cet évènement est de mettre en avant les nouvelles mobilités, la prévention et la sensibilisation aux règles de circulation. Sur site vous pourrez échanger avec des professionnels de la mobilité sur toutes questions existentielles, mais aussi vous sensibilisez à la trottinette, avec notre V-TROTT, le simulateur de trottinette électrique, **une première en Europe !** Au programme, des tables rondes, des ateliers de prévention, des stands de réparation/entretien, recyclages /seconde vie, mais aussi **un village des mobilités**, une piste d’essai de sensibilisation. Nous serons nombreux, et ravis de répondre à vos questions ! Pour l’occasion, **la Piadin’a Léma**, un foodtruck aux spécialités italiennes sera présent sur les deux jours pour vous restaurer. N’hésitez plus ! Venez nous rencontrer le 13 & 14 mai, sur le parvis de la maison éco-citoyenne de Bordeaux ! Le MOBILITY TOUR en 10 points c’est : – De la prévention – Des animations digitales – Des ateliers – De la sécurisation – Une piste d’essai – Des tables rondes – Un stand réalité virtuelle – Smart City – 3 000 personnes attendues – Le 13 & 14 Mai prochain **Infos pratiques :** * Entrée gratuite * Vendredi et Samedi – 10h à 18h **Accès :** * A pied * À vélo : station V³ Porte de Bourgogne et nombreux arceaux à vélo. * En tram : Tram A & C Porte de Bourgogne, * En voiture : parking Bourse ou Salinières. **Protocole sanitaire appliqué** **_Rejoignez-nous sur nos réseaux !_** Instagram: [@mobilitytour](https://www.instagram.com/mobilitytour/) Twitter: [@Mobility_Tour](https://twitter.com/Mobility_Tour) LinkedIn: [@Mobility Tour](https://www.linkedin.com/showcase/mobility-tour/?viewAsMember=true) Contact: hello@mobilitytour [www.mobilitytour.fr](https://www.mobilitytour.fr/)

