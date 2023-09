Atelier de réparation et découverte de l’univers du cycle Mobility loc Bourbonne-les-Bains, 20 octobre 2023, Bourbonne-les-Bains.

Venez découvrir notre atelier de réparation de cycles et de deux-roues, un atelier solidaire et participatif, associatif et collaboratif. Venez en famille participer à la réparation des cycles et des deux-roues, dans une ambiance conviviale et éducative.

Mobility loc 10 rue des Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T09:30:00+02:00

2023-10-21T18:30:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00