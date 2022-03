Mobilités européennes CDFAA 33 EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Mobilités européennes CDFAA 33 EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT, 24 avril 2022, Blanquefort. Mobilités européennes CDFAA 33

EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT, le dimanche 24 avril à 10:00

30 apprentis en viticulture du CDFAA de la Gironde partent en mobilité 3 semaines en Italie et Allemagne ——————————————————————————————————–

entrée libre

30 apprentis agricoles du CDFA A 33 partent en mobilité professionnelle EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT 87 avenue du général de gaulle 33290 BLANQUEFORT Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT Adresse 87 avenue du général de gaulle 33290 BLANQUEFORT Ville Blanquefort lieuville EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT Blanquefort Departement Gironde

EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Mobilités européennes CDFAA 33 EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT 2022-04-24 was last modified: by Mobilités européennes CDFAA 33 EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT 24 avril 2022 Blanquefort EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 BLANQUEFORT Blanquefort

Blanquefort Gironde