MobilitéS Europe/Monde – Résidences et développement professionnel Cité internationale des arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

MobilitéS Europe/Monde – Résidences et développement professionnel Cité internationale des arts, 28 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 28 mars 2022

de 13h45 à 19h00 La Cité internationale des arts et On the Move s’associent régulièrement pour construire des temps d’échange et de réflexion autour d’enjeux de mobilités et de créations. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne 2022, deux rencontres sont organisées autour des mobilités Europe/Monde. Au programme du premier rendez-vous créé en collaboration avec FACE-Fresh Arts Coalition Europe, dans le cadre du projet Learning Trajectories (financé par le programme ERASMUS+) : une conversation publique autour de la mobilité culturelle, du développement professionnel, du mentorat et de l’accompagnement dans les arts. Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Contact : 0142787172 contact@citedesartsparis.fr http://www.citedesartsparis.fr http://www.facebook.com/citedesartsparis http://www.twitter.com/citedesarts Date complète :

2022-03-28T13:45:00+01:00_2022-03-28T19:00:00+01:00

Maurine Tric

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité internationale des arts Adresse 18, rue de l’Hôtel de Ville Ville Paris lieuville Cité internationale des arts Paris Departement Paris

Cité internationale des arts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MobilitéS Europe/Monde – Résidences et développement professionnel Cité internationale des arts 2022-03-28 was last modified: by MobilitéS Europe/Monde – Résidences et développement professionnel Cité internationale des arts Cité internationale des arts 28 mars 2022 Cité internationale des arts Paris Paris

Paris Paris