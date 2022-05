MobilitéS Europe/Monde – Mobilité artistique et durabilité environnementale Cité internationale des arts, 12 mai 2022, Paris.

MobilitéS Europe/Monde – Mobilité artistique et durabilité environnementale

Cité internationale des arts, le jeudi 12 mai à 14:15

La Cité internationale des arts et On the Move s’associent régulièrement pour construire des temps d’échange et de réflexion autour d’enjeux de mobilités et de créations. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne 2022, deux rencontres sont organisées autour des mobilités Europe/Monde. Au programme de ce second rendez-vous créé en collaboration avec The Green Room : une conversation publique autour des relations entre mobilité artistique et durabilité environnementale modérée par Dea Vidović, Directrice de Kultura Nova Foundation en Croatie. Avec : Selim Ben Safia, Annabel Guérédrat, Mutaz Abdulrahman, Karolina Juzwa, Christophe Gay, Elena Mazzi, Alona Karavai et Alice Bonnot. Interprétariat FR/ENG sur site.

Entrée libre | Réservation conseillée

Une rencontre Cité internationale des arts x On The Move

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



2022-05-12T14:15:00 2022-05-12T19:30:00