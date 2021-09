Roubaix Avant poste Nord, Roubaix Mobilité International Avant poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Mobilité International Avant poste, 17 novembre 2021, Roubaix. Mobilité International

Avant poste, le mercredi 17 novembre à 09:00

Les habitants acteurs de l’emploi, de la création d’emploi via leur mobilité internationale.

Inscription, gratuit

Semaine 5 : Les Talents Avant poste 33 Boulevard du Général Leclerc, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Avant poste Adresse 33 Boulevard du Général Leclerc, Roubaix Ville Roubaix lieuville Avant poste Roubaix