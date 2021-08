Saffré SAFFRE Loire-Atlantique, Saffré “Mobilité et entreprises” par la Communauté de Communes de Nozay SAFFRE Saffré Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

SAFFRE, le lundi 20 septembre à 12:00

**Pour les salarié.es de la zone de La Lande à SAFFRE :** * Participation à la création d’une carte participative des déplacements pour identifier des circuits possibles de covoiturage entre les salarié-es des différentes entreprises. * Essais de vélos à assistance électrique. **Renseignements et modalités de participation :** Communauté de Communes de Nozay 9 rue de l’église 44170 Nozay 02 40 79 51 51 [accueil@cc-nozay.fr](mailto:accueil@cc-nozay.fr) · [[www.cc-nozay.fr](www.cc-nozay.fr)](www.cc-nozay.fr)

Gratuit, Salarié-es de la zone de La Lande

Animations autour de la mobilité pour les salariés-es des entreprises de la zone de La Lande. SAFFRE SAFFRE Saffré Loire-Atlantique

2021-09-20T12:00:00 2021-09-20T14:00:00

